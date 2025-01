O genro e confidente do traficante capturado Ismael "Mayo" Zambada foi preso neste sábado (18) pelo Exército mexicano no estado de Sinaloa (noroeste), informou o governo, em um momento em que a região sangra por causa de uma guerra entre facções criminosas.

De acordo com o Registro Nacional de Prisões do México, Juan Carlos Félix Gastélum, conhecido como "Chavo Félix", foi preso à tarde em sua casa na cidade de Quilá, ao sul de Culiacán, capital do estado.

Omar García Harfuch, secretário de Segurança e líder da estratégia anticrime da presidente Claudia Sheinbaum, confirmou a captura como resultado de uma operação liderada pelo Ministério da Defesa (Sedena, Exército), com apoio da Marinha, da Guarda Nacional, da Procuradoria-Geral e da polícia.

"As prisões e apreensões continuarão para reduzir a violência no estado", acrescentou García Harfuch em uma publicação na rede social X, acompanhada de fotos de Félix vigiado por dois soldados e ao lado de um helicóptero militar.

Félix é parente de Mayo por ser marido de sua filha Teresa Zambada e é considerado um dos homens fortes da organização após a captura de seu sogro nos Estados Unidos em 25 de julho.

As autoridades dizem que Félix era uma pessoa de confiança e "chefe de segurança" de Ismael Zambada e, portanto, era considerado um de seus possíveis sucessores, junto com Ismael Zambada Sicairos, outro filho do traficante, apelidado de Mayito Flaco.

"Ele é considerado o segundo no comando da facção 'Los Mayos'", confirmou Sedena em uma publicação em suas redes sociais, acompanhada de mais fotos de sua captura.

str/jla/arm/aa