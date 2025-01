O Bayern de Munique venceu o Hoffenheim com tranquilidade por 5 a 0 nesta quarta-feira (15), com dois gols de Leroy Sané e mais um pênalti convertido por Harry Kane, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

Com a goleada, o time do técnico Vincent Kompany fecha o primeiro turno na liderança com 42 pontos, quatro a mais que o Bayer Leverkusen (2º), que na terça-feira bateu o Mainz por 1 a 0.

O Bayern abriu 3 a 0 rapidamente no primeiro tempo com Sané (6') Raphaël Guerreiro (12') e Kane (26'), que converteu se 27º pênalti consecutivo.

A última vez que o artilheiro do Campeonato Alemão (16 gols) errou uma cobrança da marca de 11 metros foi nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando a Inglaterra foi eliminada pela França.

Na segunda etapa, Sané (48') fez o quarto dos bávaros e Serge Gnabry (66') fechou a goleada.

O próximo jogo do Bayern de Munique será no próximo sábado, contra o Wolfsburg (7º), antes de virar a chave para enfrentar o Feyenoord, em Roterdã, em duelo crucial para garantir uma vaga direta nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em outro jogo do dia, o Stuttgart (5º), que na semana que vem vai receber o Paris Saint-Germain na Champions, venceu o RB Leipzig por 2 a 1, de virada, e encostou no Top 4 da tabela.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Terça-feira:

Holstein Kiel - Borussia Dortmund 4 - 2

Bayer Leverkusen - Mainz 1 - 0

Eintracht Frankfurt - Freiburg 4 - 1

Wolfsburg - B. Mönchengladbach 5 - 1

- Quarta-feira:

Bochum - St Pauli 1 - 0

Stuttgart - RB Leipzig 2 - 1

Bayern de Munique - Hoffenheim 5 - 0

Werder Bremen - Heidenheim 3 - 3

Union Berlin - Augsburg 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 42 17 13 3 1 53 13 40

2. Bayer Leverkusen 38 17 11 5 1 41 23 18

3. Eintracht Frankfurt 33 17 10 3 4 40 24 16

4. RB Leipzig 30 17 9 3 5 29 24 5

5. Stuttgart 29 17 8 5 4 32 26 6

6. Mainz 28 17 8 4 5 30 21 9

7. Wolfsburg 27 17 8 3 6 38 29 9

8. Freiburg 27 17 8 3 6 25 30 -5

9. Werder Bremen 26 17 7 5 5 31 32 -1

10. Borussia Dortmund 25 17 7 4 6 32 29 3

11. B. Mönchengladbach 24 17 7 3 7 26 26 0

12. Augsburg 19 17 5 4 8 19 33 -14

13. Union Berlin 17 17 4 5 8 14 23 -9

14. St Pauli 14 17 4 2 11 12 21 -9

15. Heidenheim 14 17 4 2 11 23 36 -13

16. Hoffenheim 14 17 3 5 9 20 34 -14

17. Holstein Kiel 11 17 3 2 12 25 43 -18

18. Bochum 9 17 2 3 12 14 37 -23

tba/iga/cb