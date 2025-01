Três pessoas, incluindo um civil, morreram nesta quarta-feira (15) em um bombardeio israelense no sul da Síria, o primeiro contra as forças do novo governo sírio, disseram uma fonte médica e uma ONG.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) disse que um "drone israelense" mirou em um comboio militar na localidade de Ghadir al Bustan, perto do Golã sírio ocupado por Israel, matando "dois membros da administração das operações militares", a nova coalizão islamista, e um civil.

Uma fonte médica disse à AFP que um dos mortos era um funcionário local.

"Este é o primeiro bombardeio israelense contra as forças de segurança das novas autoridades" sírias, disse Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, uma organização sediada no Reino Unido que tem uma rede de informantes na Síria.

As forças de segurança realizavam uma operação para procurar armas em casas de civis, de acordo com o OSDH.

Desde que o governo de Bashar al Assad foi derrubado em 8 de dezembro, Israel enviou tropas para uma zona-tampão desmilitarizada nas Colinas de Golã, no sudoeste da Síria, na fronteira com essa região ocupada por Israel desde a guerra de 1967 e anexada em 1981.

O novo líder da Síria, Ahmed al Sharaa, denunciou uma incursão das forças israelenses em meados de dezembro, mas disse que a Síria estava "exausta" demais para iniciar um novo conflito, após uma guerra civil desencadeada em 2011 pela repressão violenta de manifestações pró-democracia que deixou mais de 600.000 mortos e milhões de deslocados.

