O tenista norueguês Casper Ruud, número 6 do mundo, foi derrotado nesta quarta-feira (15) pelo jovem tcheco Jakub Mensik (N.48) e se despediu do Aberto da Austrália na segunda rodada.

Mensik, de 19 anos, fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, em duas horas e 44 minutos.

Três vezes finalista de Grand Slams, duas em Roland Garros e uma no US Open, Ruud nunca passou das oitavas de final em Melbourne (2021). No ano passado, foi eliminado na terceira rodada pelo britânico Cameron Norrie.

O norueguês não conseguiu encontrar um meio de superar a potência de Mensik, autor de 22 aces e 62 'winners', com apenas 35 erros não forçados.

Mensik, uma das grandes promessas do tênis mundial, chega pela segunda vez consecutiva à terceira rodada de um Grand Slam, depois de conseguir o feito no US Open do ano passado.

Na próxima fase, ele enfrentará o espanhol Alejandro Davidovich (N.66) ou o canadense Felix Auger-Aliassime (N.23).

