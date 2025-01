A gigante americana do comércio eletrônico Amazon investirá mais de US$ 5 bilhões (R$ 30,3 bilhões na cotação atual) em um centro de dados no México, anunciaram o governo e a empresa nesta terça-feira (14), em um momento em que a chegada de Donald Trump à Casa Branca anuncia ventos protecionistas na América do Norte.

"O investimento da Amazon Web Services de mais de US$ 5 bilhões [...] é uma soma de esforços que demonstra nosso compromisso integral com o México", disse Paula Bellizia, diretora para a América Latina da Amazon Web Services (AWS), durante a coletiva de imprensa matinal da presidente do México, Claudia Sheinbaum.

O anúncio ocorre apenas um dia após a presidente lançar o "Plano México", um programa econômico que busca aumentar a produção nacional por meio da substituição das importações chinesas, que atualmente alimentam a cadeia industrial da América do Norte.

O plano, que contempla potenciais investimentos de 277 bilhões de dólares (R$ 1,6 trilhão), foi apresentado poucos dias antes da posse de Trump, que anunciou políticas tarifárias agressivas contra o México e outros países.

"O investimento que apresentam hoje [terça-feira] mostra exatamente isso, que o México não só tem um grande presente, mas também um grande futuro", disse Sheinbaum, comemorando o anúncio da empresa americana.

Bellizia explicou que a AWS, o negócio de serviços de computação na nuvem da Amazon, é "a maior e mais utilizada plataforma globalmente" e que o investimento no novo centro de dados busca criar uma nova "região digital" que fortaleça sua presença na América Latina.

"Nossa infraestrutura de computação na nuvem ajudará o México a se posicionar como um nó digital nas Américas e um líder na América Latina", acrescentou.

- Negócio em expansão -

Espera-se que o novo centro de dados gere 7 mil novos empregos de tempo integral e altamente qualificados e contribua com mais de US$ 10 bilhões (R$ 60 bilhões) para o Produto Interno Bruto (PIB) do México nos próximos 15 anos, acrescentou o secretário da Economia, Marcelo Ebrard.

A nova infraestrutura será construída no estado central de Querétaro, um importante centro industrial e logístico localizado cerca de 200 quilômetros a noroeste da Cidade do México.

Esse estado abriga centros de dados de outros grandes atores do setor, como o Google, que anunciou em dezembro a abertura desta instalação, sua terceira "região de nuvem" na América Latina, depois de Santiago, no Chile, e São Paulo, no Brasil.

Ebrard expressou otimismo sobre o crescimento dos negócios de dados e tecnologia no México, observando que o investimento da Amazon se soma ao da gigante tecnológica taiwanesa Foxconn.

Em outubro passado, a empresa anunciou a construção da maior fábrica do mundo para produzir os "superchips" GB200 do grupo americano Nvidia, projetados para servidores de inteligência artificial (IA).

"A gestão de dados provavelmente se tornará um dos setores que mais gerarão empregos de qualidade no México, sem dúvida", disse Ebrard.

