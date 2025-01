Um homem de 28 anos do Camboja morreu, nesta sexta-feira (10) de gripe aviária depois de ter comido frangos contaminados, informou o Ministério da Saúde.

O homem, originário da província de Kampong Cham, no leste do país, testou positivo para H5N1 na quinta-feira, segundo um comunicado do Ministério da Saúde.

"O paciente estava em situação crítica, com febre, tosse e dificuldade para respirar", antes de morrer nesta sexta-feira, disse o ministério.

Ao menos três pessoas, incluindo uma criança de dois anos, morreram de gripe aviária no Camboja em 2023, e uma criança de nove anos sucumbiu ao vírus no ano passado.

A gripe aviária A (H5N1) foi detectada pela primeira vez em 1996.

Em julho, a Organização Mundial da Saúde advertiu que sua capacidade de gerenciar o risco do vírus H5N1 para os seres humanos estava sendo comprometida pela vigilância irregular do vírus.

A OMS pediu a todos os países para intensificar a sua fiscalização, informar sobre os casos de gripes em animais e em humanos e compartilhar amostras e sequências genéticas.

A última vítima do Camboja criava aves em sua casa e "cozinhou frangos contaminados para se alimentar", indicou o Ministério da Saúde do país.

As autoridades investigam a origem do vírus e buscam possíveis casos suspeitos na comunidade, acrescentou.

O ministério pediu para que a população fique alerta porque "a gripe aviária H5N1 segue sendo uma ameaça para a saúde do nosso povo".

Desde o final de 2021, a Europa sofre seu pior surto de gripe aviária, e as Américas do Norte e do Sul também sofreram surtos graves.

Dezenas de milhões de aves domésticas foram abatidas em todo o mundo, muitas delas com a cepa H5N1.

O surto global também é responsável pela morte de dezenas de milhares de aves selvagens.

suy/slb/sco/mab/jvb/jmo/aa