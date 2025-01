O governo de Daniel Ortega fechou a Save the Children International, que trabalhava na Nicarágua desde 2011, e outras 14 organizações em uma série de fechamentos em massa de ONGs, de acordo com decretos publicados nesta quarta-feira (8) no jornal oficial La Gaceta.

A Save the Children International, que atua em mais de 100 países na defesa dos direitos das crianças, solicitou sua "dissolução voluntária" junto com outras dez ONGs, várias delas religiosas, de acordo com a resolução do Ministério do Interior.

A organização internacional, com sede em Londres, solicitou a "dissolução" por ter concluído seus projetos na Nicarágua, de acordo com o decreto oficial.

Em agosto de 2024, o governo de Ortega já havia fechado a Save the Children Canada, uma organização que recebia fundos deste país da América do Norte e que mantinha projetos na Nicarágua desde 2004.

Consultadas pela AFP, fontes da organização internacional, que opera em outros países da América Central, declararam que a Save the Children América Latina e Caribe preferiu não comentar no momento sobre o fechamento na Nicarágua.

Outras quatro organizações foram fechadas nesta quarta-feira, segundo o La Gaceta, por "descumprimento das leis" que regulam as organizações sem fins lucrativos e não governamentais, recentemente reforçadas para obrigá-las a trabalhar em parceria com o Estado.

Mais de 5.600 ONGs tiveram que interromper suas operações na Nicarágua desde os protestos contra o governo em 2018, que, segundo as Nações Unidas, deixaram mais de 300 mortos.

Ortega e sua esposa, a vice-presidente Rosario Murillo, alegam que as ONGs e a Igreja Católica apoiaram os protestos de 2018, que eles consideram uma tentativa de golpe patrocinada por Washington.

Do total de organizações fechadas, cerca de 1.250 são religiosas, de acordo com dados da organização exilada Colectivo Nicaragua Nunca Más.

