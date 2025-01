A atividade no setor de serviços dos Estados Unidos cresceu a um ritmo mais rápido em dezembro do que em novembro, segundo a última pesquisa do instituto ISM publicada nesta terça-feira (7).

O índice ISM subiu para 54,1% em dezembro, face a 52,1% em novembro. Qualquer valor acima de 50% indica expansão da atividade.

No consenso de analistas de mercado reunido pelo site especializado Briefing.com, era esperado um aumento do índice para 53%.

