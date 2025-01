Zendaya e Tom Holland, um dos casais mais queridos de Hollywood, ficaram noivos, noticiou a mídia especializada americana nesta segunda-feira (6), um dia depois de a atriz ter sido vista usando um anel de brilhante durante a cerimônia do Globo de Ouro.

O brilhante em seu dedo anelar chamou atenção assim que a protagonista de "Rivais" pisou no tapete vermelho na noite de domingo, dando origem a especulações nas redes sociais.

Segundo o portal de notícias sobre as celebridades TMZ, Holland a pediu em casamento entre o Natal e o Ano Novo.

Foi um momento íntimo celebrado em uma das casas da família da atriz de "Duna", acrescentou o TMZ.

Segundo a revista People, o casal não tem pressa de celebrar a cerimônia. "Eles vão aproveitar as coisas por enquanto e não vão apressar o casamento", escreveu a People, citando fontes próximas.

Os dois "estão ocupados com projetos de trabalho", acrescentou.

Os atores, ambos com 28 anos, começaram a sair oficialmente em 2021, depois de dividirem a tela em vários filmes da franquia "Homem-Aranha".

Zendaya foi indicada ao Globo de Ouro por seu papel em "Rivais", no qual interpreta uma jovem tenista que sofre um revés na carreira, limitando-se a viver sua paixão através do marido.

A atriz, conhecida por seus 'looks' chamativos, compareceu à cerimônia do Globo de Ouro com um deslumbrante vestido em estilo retrô na cor cobre.

Ela não levou o prêmio de melhor atriz em musical ou comédia, entregue a Demi Moore por sua poderosa atuação em "A Substância".

