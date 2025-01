De vice-campeão a derrotado logo na estreia por um time da quarta divisão: o Mallorca foi eliminado na Copa do Rei ao perder por 3 a 0, nesta sexta-feira (3), na visita ao modesto Pontevedra.

Os 16 avos-de-final marcaram o reencontro do Mallorca com esta competição depois de ter chegado perto da conquista do título na edição passada, quando perdeu nos pênaltis na final contra o Athletic Bilbao. E o resultado não poderia ter sido mais decepcionante para o time das Ilhas Baleares.

O hispano-brasileiro Dali (21 minutos), Yelko Pino (49') e Rufo Sánchez (72') marcaram os gols que classificaram a surpreendente equipe galega para as oitavas de final contra o sexto colocado da Liga espanhola.

O Pontevedra continua assim sua aventura neste torneio. Na rodada passada, os 32-avos de final, já havia eliminado outra ilustre equipe da primeira divisão, o Villarreal (1-0), com um gol de Dali.

E antes disso, a vítima do Pontevedra foi o Levante (4-1), da segunda divisão.

Com esse resultado, o Mallorca acabou sendo derrotado por uma equipe que já havia eliminado na Copa do Rei há dois anos, num jogo que foi decidido na prorrogação.

Agora, o Mallorca voará para a Arábia Saudita, onde na próxima semana vai disputar a Supercopa da Espanha. Na quinta-feira enfrenta o Real Madrid nas semifinais desse torneio.

Em outro duelo, o Rayo Vallecano fez sua parte nos 16-avos de final ao vencer por 3 a 1, fora de casa, o Racing de Ferrol, da segunda divisão.

--- Resultados e programação dos 16-avos da Copa do Rei:

- Sexta-feira:

Racing Club Ferrol (2ª) - (+) Rayo Vallecano 1 - 3

(+) Pontevedra CF (4ª) - Mallorca 3 - 0

Granada (2ª) - (+) Getafe 0 - 1 após prorrogação

- Sábado:

(11h30) SD Huesca (Segunda divisão)-Real Betis

(12h30) Tenerife (Segunda divisão) - Osasuna

(13h30) UD Almería (Segunda divisão) - Sevilla FC

(15h00) UD Barbastro (Quarta divisão) - Barcelona

(17h30) Marbella FC (Terceira divisão) - Atlético de Madrid

UD Logroñés (Quarta divisão) - Athletic Club

- Domingo:

(8h00) Ourense CF (Terceira divisão) - Real Valladolid CF

Elche CF (Segunda divisão) - UD Las Palmas

(11h30) FC Cartagena (Segunda divisão) - CD Leganés

SD Ponferradina (Terceira divisão) - Real Sociedad

Racing Santander (Segunda divisão) - Celta de Vigo

- Segunda-feira:

(15h00) Club Deportiva Minera (Quarta divisão) - Real Madrid CF

- Terça-feira:

(17h00) CD Eldense (Segunda divisão) - Valencia

(+) classificados para as oitavas de final. Os clubes onde não é mencionada a categoria a que pertencem são da primeira divisão.

bur-dr/gfe/aam/rpr