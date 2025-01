O sempre quente dérbi de Roma é o destaque da 19ª rodada da Serie A, que chega à sua metade enquanto os gigantes fazem uma pausa para disputar a Supercopa da Itália.

Enquanto Atalanta (1º), Inter de Milão (3º), Juventus (6º) e Milan (8º) viajaram até à Arábia Saudita para disputar o primeiro título da temporada até o dia 6 de janeiro, a Serie A não para.

Sete jogos do campeonato estão programados para sábado e domingo.

O Napoli (2º com 41 pontos) pode dormir como líder no sábado se pontuar em Florença contra a Fiorentina (5ª).

Mas o principal duelo do fim de semana acontecerá no domingo, no Estádio Olímpico da capital às 16h45 (horário de Brasília), com o clássico entre Roma (10ª) e Lazio (4ª).

As duas equipes de Roma estão separadas por 15 pontos. Se a Lazio pode sonhar com a classificação para a Liga dos Campeões, para o time 'giallorosso' a temporada está sendo um pesadelo.

Com dois treinadores demitidos (Daniele De Rossi e Ivan Juric), a Roma mostra um nível de jogo por vezes desesperador para alguns 'ultras', que não hesitam em atacar os jogadores e principalmente a diretoria.

Nem mesmo a chegada do respeitado Claudio Ranieri serviu para mudar o tom: desde que o ex-técnico de Valencia, Atlético de Madrid e Leicester deixou a aposentadoria, em meados de novembro, aos 73 anos, a Roma somou apenas sete pontos em seis jogos do campeonato italiano.

A equipe, décima colocada com 20 pontos - seis acima da zona de rebaixamento - acaba de conseguir dois resultados animadores: uma goleada contra o Parma (5 a 0) e um empate com o Milan, em San Siro, que levou à demissão de Paulo Fonseca do time rubro-negro.

-- Jogos da 19ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

(11h00) Unione Venezia - Empoli

(14h00) Fiorentina - Napoli

(16h45) Hellas Verona - Udinese

- Domingo:

(08h30) Monza - Cagliari

(11h00) Lecce - Genoa

(14h00) Torino - Parma

(16h45) Roma - Lazio

- Terça-feira:

(14h30) Como - Milan

(16h45) Atalanta - Juventus

- Quarta-feira:

(16h45) Inter - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atalanta 41 18 13 2 3 43 20 23

2. Napoli 41 18 13 2 3 27 12 15

3. Inter 40 17 12 4 1 45 15 30

4. Lazio 35 18 11 2 5 33 25 8

5. Fiorentina 32 17 9 5 3 31 15 16

6. Juventus 32 18 7 11 0 30 15 15

7. Bologna 28 17 7 7 3 25 21 4

8. Milan 27 17 7 6 4 26 17 9

9. Udinese 24 18 7 3 8 23 28 -5

10. Roma 20 18 5 5 8 24 24 0

11. Torino 20 18 5 5 8 19 24 -5

12. Empoli 19 18 4 7 7 17 21 -4

13. Genoa 19 18 4 7 7 16 27 -11

14. Parma 18 18 4 6 8 25 34 -9

15. Como 18 18 4 6 8 20 30 -10

16. Hellas Verona 18 18 6 0 12 24 42 -18

17. Lecce 16 18 4 4 10 11 31 -20

18. Cagliari 14 18 3 5 10 16 31 -15

19. Unione Venezia 13 18 3 4 11 17 31 -14

20. Monza 10 18 1 7 10 16 25 -9

