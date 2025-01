PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COREIA DO SUL POLÍTICA: Agentes sul-coreanos tentam prender presidente afastado

SÍRIA DIPLOMACIA: Ministros da França e Alemanha visitam Síria em plena transição de autoridade

=== COREIA DO SUL POLÍTICA ===

SEUL:

Agentes sul-coreanos tentam prender presidente afastado

Policiais e agentes anticorrupção da Coreia do Sul tentaram cumprir nesta sexta-feira (3, data local) um mandado de prisão contra o presidente afastado Yoon Suk Yeol, no âmbito da investigação pela declaração de uma lei marcial, mas, segundo a agência Yonhap, foram confrontados por membros do "serviço de segurança" em sua residência.

SEUL:

Um mês de caos político na Coreia do Sul

Há um mês, o presidente Yoon Suk Yeol mergulhou a Coreia do Sul em uma grave crise política ao declarar uma efêmera lei marcial pela qual uma ordem de prisão foi decretada contra ele.

=== SÍRIA DIPLOMACIA ===

DAMASCO:

Ministros da França e Alemanha visitam Síria em plena transição de autoridade

Os chefes da diplomacia francesa e alemã vão se reunir nesta sexta-feira(3) em Damasco com o líder sírio Ahmad al Sharaa, na primeira visita de alto escalão das grandes potências ocidentais às novas autoridades sírias.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Johnson luta para seguir à frente da Câmara dos Representantes com bênção de Trump

O republicano Mike Johnson luta, nesta sexta-feira (3), para seguir à frente da Câmara dos Representantes com o apoio de Donald Trump, mas sob forte pressão, porque essa instituição necessita de um presidente para poder certificar a vitória eleitoral do magnata.

-- ÁSIA

MUAN:

Autoridades sul-coreanas começam a remover restos do avião acidentado

As autoridades sul-coreanas começaram, nesta sexta-feira (3), a remover os restos do avião da Jeju Air que caiu na semana passada no pior desastre aéreo da história do país, que deixou 179 mortos e apenas dois sobreviventes.

-- EUROPA

PARIS:

Revista francesa Charlie Hebdo prepara edição especial 10 anos depois de ataque jihadista

A revista satírica francesa Charlie Hebdo está preparando uma edição especial para a próxima semana com caricaturas sobre Deus, dez anos depois do ataque jihadista em sua sede que gerou comoção mundial.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

LOS ANGELES:

'Emilia Pérez' chega como favorita ao Globo de Ouro

A temporada de premiações de Hollywood começa neste domingo (5) com o Globo de Ouro liderado pelo musical "Emilia Pérez", sobre um traficante de drogas mexicano faz a transição de gênero e começa uma nova vida.

VIÑA DEL MAR:

Árvores mais resistentes ao fogo para enfrentar incêndios florestais no Chile

Há um ano, um incêndio florestal devorou o maior jardim botânico do Chile. Com o início do verão no hemisfério sul, este parque centenário começou a se adaptar com o plantio de milhares de árvores nativas, menos combustíveis.

HELSINQUE:

Jovens finlandeses aprendem a detectar notícias falsas na escola

Na Finlândia, um país líder em educação midiática na Europa, as habilidades necessárias para detectar fraudes formam parte do currículo educativo, em pleno auge das campanhas de desinformação e notícias falsas.

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

