Pelo menos dez pessoas ficaram feridas quando quatro homens dispararam contra indivíduos que estavam na fila para entrar em uma casa noturna no Queens, em Nova York, na noite desta quinta-feira (1/1). As vítimas têm idades entre 16 e 20 anos.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) disse que o grupo criminoso disparou contra um grupo de jovens que esperavam em uma fila para entrar no clube de festas. Segundo as autoridades, os atiradores fugiram em um veículo com placa de outro estado.

“Os policiais que responderam às várias ligações para o 911 encontraram um total de 10 vítimas. Seis mulheres e quatro homens, que foram levados para hospitais da área. Espera-se que todas as vítimas se recuperem com ferimentos sem risco de morte”, afirmou a polícia. A investigação ainda está em andamento.

Nova Orleans

O caso vem após outro ataque que chocou os Estados Unidos após as festas de Ano Novo. Pelo menos 15 pessoas morreram em um atropelamento em Nova Orleans, no estado da Luisiana. Um homem atingiu uma multidão e trocou com tiros com a polícia. Investigadores acreditam que suspeito do atropelamento, que morreu no local do crime, não agiu sozinho.