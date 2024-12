O vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini, julgado por bloquear no mar em 2019 uma embarcação com 147 migrantes a bordo, foi absolvido em primeira instância nesta sexta-feira (20) por um tribunal da Sicília.

Salvini, de 51 anos, enfrentava acusações de abuso de poder e privação de liberdade por impedir, durante quase três semanas, que migrantes resgatados pelo navio da ONG espanhola Open Arms desembarcassem na Itália. Na época, ele era ministro do Interior.

"Em nome do povo italiano [...], o tribunal de Palermo [...] absolve Matteo Salvini", declarou o juiz Roberto Murgia após a deliberação.

O anúncio foi recebido com aplausos pelos simpatizantes do político de extrema direita presentes na sala de audiências, observaram jornalistas da AFP no local.

"Estou feliz. Após três anos, o bom senso venceu", disse Salvini aos repórteres ao sair do tribunal. "Defender as fronteiras, proteger a pátria, lutar contra os traficantes e ONGs estrangeiras e proteger nossos filhos não é crime, mas um direito", acrescentou.

Ele é líder do partido anti-imigração Liga, integrante da coalizão ultraconservadora liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni, que considerou a decisão uma "boa notícia".

Por outro lado, o fundador da Open Arms, Óscar Camps, afirmou que a ONG continuará sua "missão no mar" e estuda a possibilidade de recorrer da decisão.

O bloqueio dos migrantes no mar por quase três semanas atraiu a atenção da mídia mundial. Outros países da União Europeia se ofereceram para acolher os migrantes, e várias ONGs intervieram.

No final, os migrantes foram autorizados a desembarcar na ilha italiana de Lampedusa, após uma decisão da justiça.

ljm-gab/mab-jvb/an/ic/mvv