Trabalhadores iniciaram nesta quinta-feira (19), a poucos dias do Natal, uma greve em várias instalações da Amazon nos Estados Unidos para reivindicar aumentos salariais, anunciou um sindicato em conflito com a gigante do comércio online.

A medida entrou em vigor às 8h pelo horário de Brasília, após a recusa da direção da empresa em negociar com milhares de funcionários, informou o sindicato The Teamsters em seu site. Esta organização, que representa os motoristas de caminhões de transporte de mercadorias, critica a Amazon por não reconhecê-la e não negociar com seus representantes.

O sindicato informou que cerca de 10.000 funcionários se uniram à greve para exigir aumentos salariais e melhores condições de trabalho na Amazon.

"Se o seu envio sofrer atrasos durante as festas, pode reclamar da ganância insaciável da Amazon. Demos à Amazon um prazo claro para sentar e negociar, agindo corretamente com nossos afiliados. Eles ignoraram", declarou o dirigente Sean O'Brien em uma nota.

O movimento grevista afeta instalações nas cidades de Nova York, Atlanta (Geórgia), São Francisco (Califórnia) e Skokie (Illinois).

As filiais locais do sindicato começaram a instalar piquetes em centenas de centros de armazenamento e distribuição da Amazon em todo o país, segundo o The Teamsters.

No ano passado, a Amazon registrou um lucro líquido de 30 bilhões de dólares (R$ 185,5 bilhões na cotação atual) sobre uma receita de 575 bilhões (R$ 3,5 trilhões na cotação atual).

