Os preços do petróleo se recuperaram nesta quarta-feira (18), impulsionados pela alta demanda de diesel nos Estados Unidos, mas o comunicado do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre as taxas de juros freou a tendência de alta.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 0,27%, fechando a 73,39 dólares.

Já o barril de West Texas Intermediate (WTI) para janeiro teve uma alta de 0,71%, alcançando 70,58 dólares.

Para Matt Smith, da Kpler, os operadores foram estimulados pelo aumento de 30% nos volumes de produtos destilados, incluindo o diesel, voltados ao mercado, na semana passada nos Estados Unidos, em comparação com a semana anterior.

Com uma demanda de 4,5 milhões de barris diários, a demanda de diesel atingiu o nível mais alto em dois anos e meio, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA).

Embora seja vista como um sinal positivo pelo mercado, Smith explica que isso reflete principalmente a intensa atividade de fretes rodoviários, ferroviários e marítimos antes do período de festas de fim de ano.

O impulso gerado pelo mercado após o relatório da EIA foi interrompido pela decisão do Fed, que, após dois dias de reunião, optou por reduzir suas taxas de referência em um quarto de ponto percentual, mas previu apenas duas reduções de um quarto de ponto no próximo ano.

"Estamos entrando em uma nova fase e seremos prudentes quanto a futuros cortes", alertou o presidente do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa.

Powell afirmou que o Fed está "significativamente perto" do nível de "taxa neutra", ou seja, o valor que não impulsiona nem freia a economia em relação às taxas de juros de referência.

Esse anúncio sugere condições financeiras menos favoráveis do que o esperado para o próximo ano, o que poderia impactar a demanda de petróleo.

