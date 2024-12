O Brasil comemorou nesta terça-feira (17) o prêmio Fifa 'The Best' conquistado pelo atacante do Real Madrid e da Seleção Vinícius Júnior, um alívio depois da indignação provocada quando a Bola de Ouro foi entregue ao meia espanhol Rodri, há dois meses.

"Você é o orgulho e a inspiração do Brasil inteiro e é muito lindo ver seu apelido estampado nas camisas; ouvir seu nome cantado e admirado por milhões de crianças que brincam de ser você", escreveu o Flamengo na rede social X.

"A gente sabia que esse dia chegaria e, mesmo assim, aqui estamos, completamente emocionados", acrescentou o clube carioca. "Seu sonho agora é realidade, Vini! Estamos tão orgulhosos de ti, cria", disse ainda o rubro-negro.

O atacante de 24 anos foi relevado no Flamengo e contratado pelo Real Madrid em 2017 por 46 milhões de euros (cerca de R$ 294,8 milhões pela cotação atual).

A sua primeira vitória no prêmio 'The Best', entregue nesta terça-feira em Doha, tem tons de revanche depois de ter ficado em segundo lugar na votação da Bola de Ouro que a revista France Football atribuiu a Rodri em outubro.

E, ao mesmo tempo, é o maior reconhecimento individual para um jogador brasileiro desde que o ex-meio-campista Kaká ganhou a Bola de Ouro em 2007.

"Merecido demais... Muito feliz por você. Continue voando", escreveu o astro Neymar num story em sua conta no Instagram.

Vinícius "merecia o título de melhor jogador do mundo mais que qualquer outro atleta por tudo que fez dentro e fora dos gramados", afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, em um comunicado.

"Com seus dribles e gols, o Vini deu alegria aos fãs do futebol e também é um grande personagem na luta contra o racismo", acrescentou o dirigente.

Ao longo da temporada de 2024, Vini marcou 24 gols e deu 11 assistências em 39 jogos pelo Real Madrid, incluindo todas as competições do ano passado. Além da Liga dos Campeões, seu time venceu a espanhola LaLiga.

