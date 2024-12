Quase 40 pessoas morreram em Istambul em seis semanas após o consumo de álcool adulterado, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

No total, "37 pessoas faleceram, 77 pessoas ficaram intoxicadas, das quais 17 continuam recebendo tratamento devido ao consumo de álcool adulterado desde 1º de novembro de 2024", anunciou o gabinete do governador de Istambul na rede social X.

Ao menos 14 pessoas foram detidas pela distribuição da bebida adulterada.

As intoxicações por álcool adulterado são frequentes na Turquia: a produção clandestina disparou com o aumento dos impostos sobre as bebidas alcoólicas.

No final de 2021, ao menos 25 pessoas morreram em poucos dias em várias províncias. Um ano antes, quase 40 faleceram pelo mesmo motivo.

O raki, o álcool nacional, custa cerca de 1.300 liras turcas (37 dólares, 223 rais) por litro no supermercado, em um país onde o salário mínimo é de 17.000 liras (489 dólares).

