BRASIL POLÍTICA: Ex-ministro de Bolsonaro é preso em investigação por trama golpista

COREIA DO SUL POLÍTICA: Parlamento sul-coreano destitui presidente por tentativa fracassada de impor lei marcial

BRASÍLIA:

Ex-ministro de Bolsonaro é preso em investigação por trama golpista

A Polícia Federal prendeu neste sábado (14) o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro, por sua participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022 e por tentar obstruir as investigações, informaram as autoridades.

SEUL:

Parlamento sul-coreano destitui presidente por tentativa fracassada de impor lei marcial

O Parlamento da Coreia do Sul destituiu neste sábado o presidente Yoon Suk Yeol por sua tentativa fracassada de estabelecer a lei marcial em 3 de dezembro, que abriu uma crise política sem precedentes no país e manifestações massivas.

DAMASCO:

Um Palácio em choque: as últimas horas de Bashar al Assad na Síria

Horas antes de Damasco cair nas mãos dos rebeldes, em 8 de dezembro, o presidente sírio, Bashar al Assad, já havia fugido sem avisar familiares e colaboradores próximos, revelaram cinco de seus funcionários à AFP.

QAMISHLI:

Curdos da Síria acenam ao novo governo, mas temem por sua autonomia

Os curdos da Síria acenam ao novo governo instalado em Damasco, mas os membros desta comunidade, que foi oprimida por muito tempo, teme agora perder a autonomia conquistada com grande esforço no nordeste do país.

RIADE:

COP16 em Riade termina sem acordo vinculante sobre a desertificação

As negociações sobre a desertificação realizadas na COP16, conferência da ONU, na Arábia Saudita, terminaram sem um acordo vinculante para combater este fenômeno, indicaram participantes neste sábado (14).

CARACAS:

Bloco ALBA celebra 20 anos com influência reduzida

Em 14 de dezembro de 2004, Fidel Castro e Hugo Chávez assinaram a criação do bloco ALBA, grupo político que comemora neste sábado seu 20º aniversário em Caracas, em um contexto regional no qual sua influência diminui.

