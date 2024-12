PRINCIPAIS NOTÍCIAS

SEUL:

Presidente sul-coreano não desiste do mandato após fracasso da lei marcial

O partido que governa a Coreia do Sul anunciou nesta quinta-feira (5) sua oposição ao processo de impeachment contra o presidente Yoon Suk Yeol após a breve imposição de uma lei marcial, pela qual ele está sendo investigado por "insurreição".

SEUL:

A turbulenta história dos presidentes da Coreia do Sul

Prisão, destituição, assassinato, condenação à morte ou suicídio: antes de Yoon Suk Yeol, ameaçado de impeachment, quase todos os presidentes da Coreia do Sul enfrentaram diversas crises.

PARIS:

França vive momento de incerteza após queda do governo

O presidente Emmanuel Macron tenta conter nesta quinta-feira (5) a crise política e financeira na França, após a moção de censura que provocou a queda do governo e deixou a segunda maior economia da União Europeia (UE) em um momento de incerteza.

BEIRUTE:

Rebeldes sírios entram em Hama; exército reconhece que perdeu o controle da cidade crucial

Os rebeldes sírios liderados por islamistas radicais entraram, nesta quinta-feira (5), na cidade estratégica de Hama, no centro da Síria, após confrontos com o exército do presidente Bashar al Assad, que reconheceu sua derrota.

BRUXELAS:

Comissão Europeia pede conclusão do acordo comercial UE-Mercosul

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu nesta quinta-feira (5) a conclusão do acordo comercial aguardado entre União Europeia (UE) e Mercosul, poucas horas antes de uma reunião de cúpula que pode servir de cenário para o tão esperado anúncio.

TA'QALI:

Ucrânia acusa Rússia de 'crime de guerra' em cúpula em Malta

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia chamou seu homólogo russo, Sergei Lavrov, de "criminoso de guerra", durante uma cúpula internacional em Malta.

HAIA:

Anistia Internacional acusa Israel de 'genocídio' em Gaza

A Anistia Internacional (AI) acusou Israel de "genocídio" contra os palestinos desde o início da guerra em Gaza há 14 meses, em um relatório publicado nesta quinta-feira (5) que deveria "servir para chamar a atenção da comunidade internacional".

HONG KONG:

Bitcoin supera cotação de 100.000 dólares estimulado por Trump

O bitcoin superou nesta quinta-feira a barreira dos 100.000 dólares (604.000 reais), estimulado pela eleição de Donald Trump - um grande incentivador do setor de criptomoedas - como presidente dos Estados Unidos.

PARIS:

Bitcoin, rainha das criptomoedas

O bitcoin, que acaba de ultrapassar a cotação de 100 mil dólares (605 mil reais na cotação atual), é a criptomoeda mais popular, embora cercada de mistérios, escândalos e uma reputação ainda inc

PARIS:

Soprano Pretty Yende e pianista Lang Lang querem que seu concerto em Notre-Dame seja momento de 'unidade'

Duas das maiores estrelas da música clássica atual, a soprano sul-africana Pretty Yende e o pianista chinês Lang Lang, esperam contribuir para um momento de “unidade” e “comunhão de corações” no sábado, na reabertura da Notre-Dame.

