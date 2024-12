PRINCIPAIS NOTÍCIAS

SÍRIA CONFLITO: Ofensiva rebelde se aproxima de cidade crucial no centro da Síria

OTAN UCRÂNIA RÚSSIA: Ministros da Otan se reúnem em Bruxelas sob forte pressão da Ucrânia

=== SÍRIA CONFLITO ===

BEIRUTE:

Ofensiva rebelde se aproxima de cidade crucial no centro da Síria

A coalizão de rebeldes liderada por islamistas que executou uma ofensiva relâmpago no norte da Síria avançava nesta terça-feira (3) em direção a Hama, uma cidade chave no centro do país, onde as forças governamentais tentam bloquear a passagem dos insurgentes, com o apoio da aviação russa.

WASHINGTON:

Escalada do conflito na Síria abala EUA, mas oferece oportunidade a Trump

O recrudescimento surpreendente da guerra civil na Síria sacudiu o foco de interesse internacional dos Estados Unidos, que já tentaram virar a página desse conflito devastador no qual obteve poucos resultados.

=== OTAN UCRÂNIA RÚSSIA ===

BRUXELAS:

Ministros da Otan se reúnem em Bruxelas sob forte pressão da Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores da Otan se reúnem nesta terça-feira (3) em Bruxelas, um encontro no qual a Ucrânia busca reafirmar seu pedido para aderir à aliança militar, uma opção que a Rússia considera "inaceitável".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

PARIS:

Notre-Dame de Paris reabre as portas no sábado após grande restauração

A catedral de Notre-Dame de Paris reabre as portas ao público no próximo fim de semana, após uma exaustiva restauração de cinco anos, com um espetáculo musical no sábado (7) e uma missa solene no domingo (8).

PARIS:

O 'despertar' do órgão, uma das etapas da reabertura da Notre-Dame

A reabertura da catedral de Notre-Dame no sábado (7) tem várias etapas litúrgicas, uma delas é o "despertar" do grande órgão do templo, mediante um "diálogo" com o arcebispo de Paris, explicou à AFP um dos intérpretes do instrumento, Thierry Escaich.

PARIS:

Cinco curiosidades históricas sobre a Notre-Dame de Paris

Quatro dias antes da reabertura da catedral de Notre-Dame de Paris, devastada por um incêndio em 15 de abril de 2019, aqui estão cinco aspectos de sua história de quase milênios que merecem ser redescobertos

LONDRES:

Premiê grego busca avançar em Londres com restituição dos Mármores do Partenon

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, se reúne nesta terça-feira (3) em Londres com seu homólogo britânico, Keir Starmer, com a esperança de avançar na questão da restituição dos Mármores do Partenon por parte do Museu Britânico.

-- ÁSIA

MAJURO:

Presidente de Taiwan chega às Ilhas Marshall em viagem condenada pela China

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, chegou às Ilhas Marshall nesta terça-feira (3), após visitar os Estados Unidos na primeira parada de um giro pelo Pacífico que foi condenado por autoridades chinesas.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Trump afirma que vai bloquear venda da siderúrgica US Steel para japonesa Nippon Steel

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que vai "bloquear" a aquisição da siderúrgica americana US Steel pela empresa japonesa Nippon Steel, uma operação de 14,9 bilhões de dólares (90 bilhões de reais), incluindo as dívidas.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Saquê, henna e pão de mandioca esperam entrar na lista do Patrimônio Imaterial da Unesco

Saquê, henna, sabão de Aleppo e pão de mandioca caribenho são algumas das dezenas de tradições que buscam entrar na cada vez mais popular Convenção do Patrimônio Imaterial da Unesco nesta semana.

VATICANO:

Conheça um dos últimos alfaiates do Vaticano

Com uma fita métrica em volta do pescoço e um dedal no dedo, Raniero Mancinelli passa uma agulha em uma batina preta com debrum vermelho para um cardeal em sua alfaiataria, a poucos passos do Vaticano.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

