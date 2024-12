Edoardo Bove está "acordado, alerta e orientado", informou a Fiorentina, nesta segunda-feira (2), pelas redes sociais. Na véspera, o jogador perdeu os sentidos durante um jogo contra a Inter de Milão, que foi adiado após o incidente.

"Após passar uma noite tranquila, [Bove] foi acordado e extubado esta manhã. Atualmente, está acordado, alerta e orientado", assinalou o clube a respeito do jogador, que deu entrada no hospital Careggi, de Florença.

"Falei com sua família, com a direção do clube, o treinador e seus colegas, que foram vê-lo para saber das boas notícias", acrescentou o time.

"Novos exames serão realizados nos próximos dias para descobrir o que levou a que se chegasse a esta situação crítica ontem", prosseguiu.

Bove, um meia campista italiano de 22 anos, caiu no gramado aos 16 minutos de jogo, com o placar zerado, apresentando convulsões, segundo imagens exibidas pela TV. Ele foi cercado pelos colegas de equipe e por adversários, que mostravam sinais evidentes de preocupação.

A Fiorentina informou em seguida que Bove estava sedado na unidade de terapia intensiva do hospital Careggi de Florença, aonde chegou em condição "estável".

"Os primeiros exames cardiológicos e neurológicos permitiram descartar lesões graves no sistema nervoso central e no sistema cardiorrespiratório", acrescentou o clube em uma nota conjunta com o hospital.

A liga italiana informou à AFP que será realizada uma reunião nesta segunda para decidir quando a partida será disputada. Segundo a imprensa local, o jogo poderá ser reprogramado para fevereiro.

O incidente fez a 'Fiore' relembrar o trágico episódio da morte do ex-capitão Davide Astori, em 2018. Ele morreu durante o sono, aos 31 anos, antes de uma partida do Campeonato Italiano contra a Udinese.

