O Ministério Público Federal alemão anunciou, nesta segunda-feira (25), que solicitou que sejam processados quatro supostos membros do Hamas, responsáveis por esconder armas para o grupo palestino na Europa.

Os quatro indivíduos, Abdelhamid Al A. e Ibrahim El-R., ambos nascidos no Líbano, o egípcio Mohammed B. e Nazih R., de nacionalidade holandesa, foram detidos em 14 de dezembro do ano passado.

"Todos eram operadores do Hamas no exterior há anos e ocupavam posições importantes relacionadas com a direção do braço militar" da organização, informou a procuradoria federal, especializada em assuntos terroristas e com sede em Karlsruhe (oeste).

Na primavera de 2019, Ibrahim El-R. organizou a instalação de um esconderijo de armas de fogo, incluindo uma kalashnikov, na Bulgária, para onde se mudou novamente em agosto de 2023 para controlar o depósito, informou a promotoria.

Entre junho e dezembro de 2023, os quatro suspeitos saíram várias vezes de Berlim para procurar um local para esconder armas na Polônia, mas o esconderijo não foi encontrado.

Além de Nazih R., detido em Rotterdam no âmbito de um mandado de prisão europeu, os outros três suspeitos foram presos em Berlim.

Segundo o MP, "o Hamas organizou esconderijos de armas em diferentes países europeus para cometer eventuais atentados contra instituições judaicas na Europa."

Entre os alvos da organização, o MP cita em seu comunicado "a embaixada de Israel em Berlim, a base americana de Ramstein (no sudoeste da Alemanha) e a área ao redor do aeroporto de Tempelhof em Berlim."

O Hamas é considerado oficialmente uma organização "terrorista" pela União Europeia desde 2003.

