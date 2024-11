O Equador venceu a Colômbia por 1 a 0 nesta terça-feira (19), em Barranquilla, e deu um grande salto na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A 'Tricolor', que vive grande fase desde a chegada do técnico argentino Sebastián Beccacece, saiu com a vitória graças ao gol do capitão Enner Valencia aos sete minutos.

Depois de abrir o placar, a seleção equatoriana teve que se segurar com um a menos desde o final do primeiro tempo, devido à expulsão do zagueiro Piero Hincapié (34').

A equipe vem em ascensão desde que Beccacece assumiu o comando, depois da Copa América, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, para o Brasil (1 a 0), em setembro.

Já a Colômbia voltou a pecar com erros que custaram pontos valiosos em 2024, como por exemplo nos tropeços com Bolívia e Uruguai.

Vice-campeã continental em julho, a equipe do também argentino Nestor Lorenzo não consegue manter o mesmo nível. Em seis jogos, foram só duas vitórias, três derrotas e um empate, apenas sete pontos somados em 18 possíveis.

Com este grande resultado para fechar o ano, o Equador ultrapassa a Colômbia e sobe para a terceira colocação, à espera do resultado do duelo entre Brasil e Uruguai.

