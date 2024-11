O chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou, nesta terça-feira (19), ao presidente chinês, Xi Jinping, que o recrutamento de soldados da Coreia do Norte por parte da Rússia em sua guerra contra a Ucrânia representa um grave risco de acirramento do conflito.

"Mencionei [que] o destacamento de soldados norte-coreanos na guerra da Rússia contra a Ucrânia, na minha opinião é uma nova escalada", declarou Scholz à imprensa após uma reunião com o presidente chinês à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

O chanceler acrescentou que "isso é algo que deve preocupar todos na Ásia".

jsk/bgs/cjc/nn/yr/mvv