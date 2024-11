O fenômeno climático conhecido como Dana (na sigla em espanhol), que deixou pelo menos 224 mortos na Espanha no mês passado, chegou a Portugal nesta semana e causou enchentes no país.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram estradas inundadas na região de Algarve, sul de Portugal. Motoristas ficaram presos nos carros em meio às enchentes em cidades como Olhão e Albufeira na quinta-feira (14), segundo a CNN portuguesa.





Moradores relataram à emissora TVI um período de chuva intensa que durou cerca de 20 minutos. Não há registro de feridos, mas casas e estabelecimentos comerciais foram inundados.

A ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) emitiu um aviso em que pede à população que tenha cuidado em meio a inundações no país. O IPMA (Instituto Português do Mar e Atmosfera) prevê chuva forte até o domingo (17).





A previsão destaca o alerta para regiões do baixo Alentejo, Algarve, Setúbal, Lisboa e Santarém. A ANEPC cita "maior potencial de severidade" no baixo Alentejo e Algarve.





O QUE É DANA





Dana é um fenômeno característico da região da Península Ibérica - da qual Espanha e Portugal fazem parte -durante o outono europeu, que começa em setembro. Ele é caracterizado por uma tempestade forte, geralmente acompanhada por intensas rajadas de ventanias, granizo e trovoadas.





Fenômeno pode durar vários dias e é estacionário, o que o torna perigoso. Diferente de outros eventos meteorológicos, essa depressão isolada em altos níveis tende a permanecer "parada" no mesmo local, sem se deslocar, como ocorre em tempestades comuns e menos danosas.





Nem sempre o Dana cria tempestades extremas e potencialmente graves. Segundo a Aemet (Agência Meteorológica da Espanha), ele se torna perigoso e destrutivo quando colide com massas de ar quentes e úmidas, como ocorreu em Valência, quando colidiram com o ar quente do Mediterrâneo, mar que banha a Espanha. Contribuiu para isso os relevos do sudeste espanhol, que "interagem" com os fluxos de ar.