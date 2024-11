Pelo menos 10 pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas nesta sexta-feira (15) em um incêndio em uma residência para idosos e pessoas com transtornos mentais na região de Aragão, no nordeste da Espanha.

O incêndio começou durante a madrugada de sexta-feira em uma casa de repouso na cidade de Villafranca de Ebro, perto da capital da região, Zaragoza, informou a instituição na rede social X, sem revelar detalhes.

O incidente deixou "10 pessoas mortas e duas em estado crítico", afirmou o ministro da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ao canal público TVE.

Os bombeiros foram enviados à pequena cidade, de 840 habitantes, e controlaram as chamas na residência 'Jardines de Villafranca', um edifício de apenas um andar.

O estabelecimento, que foi fundado em 2008 para abrigar idosos, mas também recebe pessoas com transtornos mentais de qualquer idade, tinha "82 residentes", segundo Torres.

A prefeita de Villafranca de Ebro, Volga Ramírez Gamiz, disse aos jornalistas que o fogo se concentrou em apenas um quarto, mas a fumaça se propagou rapidamente pela residência.

"Foi em um quarto, com a sorte que este quarto tem uma porta de segurança. Mas fumaça saiu", afirmou Ramírez Gamiz. Ela disse que dois funcionários estavam na residência no momento do incêndio.

"Havia uma porta corta-fogo que funcionou, metade do edifício ficou a salvo do incêndio", destacou o comandante dos bombeiros do município de Zaragoza, Eduardo Sánchez.

No edifício, havia "pessoas de todo tipo (...) Pessoas muito jovens, porque há pessoas de até 25 anos. Ou seja, não estamos falando apenas de idosos. Há jovens com transtornos mentais", declarou a prefeita.

"A causa da morte de cada uma destas 10 pessoas eu não posso dizer ainda, porque a investigação está em curso, mas em um fenômeno dessa natureza normalmente o maior número de mortes é provocada por inalação de fumaça", explicou o delegado do governo em Aragão, Fernando Beltrán.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, escreveu na rede social X que estava "consternado com a tragédia".

"Todo o meu carinho e meus pêsames às famílias e amigos dos falecidos, aos trabalhadores do centro e ao conjunto dos aragoneses. Desejo que as pessoas que estão em condição grave se recuperem o mais rápido possível", afirmou.