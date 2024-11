Juan Luis Guerra foi o grande vencedor da 25ª edição do Grammy Latino, que aconteceu na quinta-feira (14) em Miami, ao triunfar nas duas principais categorias do evento: Melhor Álbum do Ano e Gravação do Ano, por "Radio Güira" e pela música "Mambo 23".

O artista dominicano, ídolo da música latina, superou nomes influentes como Shakira, Karol G e Residente na categoria de Álbum do Ano. Ele soma 28 Grammys Latinos ao longo de sua carreira.

O uruguaio Jorge Drexler venceu na categoria Canção do Ano com "Derrumbe".

A cerimônia também foi marcada pela homenagem ao colombiano Carlos Vives, escolhido personalidade do ano pela Academia Latina da Gravação.

Outros grandes vencedores da noite foram Edgar Barrera e Nathy Peluso, que ganharam três gramofones cada.

O americano de origem mexicana, que liderou o número de indicações neste ano com nove, venceu nas categorias produtor do ano e compositor do ano. Ele acumula 26 Grammys Latinos.

A argentina Nathy Peluso ganhou, por sua vez, os prêmios de melhor vídeo musical de formato longo, melhor canção alternativa com "El día que perdí mi juventud" e melhor canção de rap ou hip hop com "Aprender a amar".

A brasileira Anitta se apresentou durante a festa.

Lista de vencedores nas principais categorias da 25ª edição do Grammy Latino:

- Álbum do Ano -

"Radio Güira" - Juan Luis Guerra

- Gravação do Ano -

"Mambo 23" - Juan Luis Guerra

- Canção do Ano -

"Derrumbe" - Jorge Drexler

- Melhor canção pop -

"Feriado" - Manuel Lorente Freire, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón e Andrés Story

- Melhor fusão/interpretação urbana -

"Tranky Funky" - Trueno

- Melhor interpretação de reggaeton -

"Perro Negro" - Bad Bunny y Feid

- Melhor álbum de música urbana -

"Mañana será bonito (Bichota Season)" - Karol G

- Melhor canção urbana -

"Bonita" - Daddy Yankee

- Melhor álbum de rock -

"El Dorado (En Vivo)" - Aterciopelados

- Melhor álbum de pop/rock -

"Reflejos de lo eterno" - Draco Rosa

- Melhor álbum de música alternativa -

"Autopoiética" - Mon Laferte

- Melhor álbum de cantor/compositor -

"Pausa" - Leonel García

- Artista Revelação -

Ela Taubert

