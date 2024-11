O rei Charles III completa 76 anos nesta quinta-feira (14), em um ano de 2024 difícil para ele, que foi hospitalizado em janeiro por causa de um problema na próstata, antes de ser anunciado em fevereiro que ele tem câncer, cuja natureza não foi divulgada.

Seu filho, William, herdeiro do trono, disse à imprensa britânica que 2024 foi “provavelmente o ano mais difícil” de sua vida, por causa do câncer de sua esposa, Catherine, e do câncer de seu pai.

Charles III retomou suas atividades em abril, depois de dois meses afastado do trabalho devido ao câncer, do qual ainda está em tratamento, mas parece estar se recuperando.

O Palácio de Buckingham anunciou recentemente que ele retomará um ritmo “normal” de viagens ao exterior em 2025.

O monarca parece estar se sentindo “revitalizado” após sua viagem de 11 dias pela Austrália e Samoa, sua primeira grande viagem desde o câncer.

“Muitos partidários da monarquia britânica temiam que ele fosse um rei polêmico, que teria de se afastar em favor de seu filho mais popular. Na prática, ele se adaptou bem ao papel desempenhado por sua mãe, Elizabeth II”, disse à AFP Mark Garnett, professor de ciências políticas da Universidade de Lancaster.

“Em meio à recente turbulência política, ele atuou como uma fonte de estabilidade e demonstrou uma genuína devoção ao serviço público, apesar de sua grave doença. As pesquisas de opinião mostram que ele tem o apoio de uma clara maioria de britânicos, muito melhor do que qualquer outro político”, acrescenta Garnett.

Embora Charles III tenha seu filho mais velho, William, 42 anos, por perto, ele viu seu filho mais novo, Harry, 40 anos, se afastar depois de se mudar para os Estados Unidos há quatro anos.

Harry só o viu no início de fevereiro, quando o príncipe viajou de Los Angeles para visitar o pai após o anúncio de seu câncer.

Após o susto dos primeiros meses, o câncer não parece ter diminuído o ritmo das atividades do monarca nas últimas semanas.

O rei “viciado em trabalho”, de acordo com sua esposa, Camilla, foi o anfitrião de uma recepção no Palácio de Buckingham na quarta-feira em homenagem à indústria britânica de cinema e televisão, antes de assistir à estreia mundial de Gladiador II no centro de Londres.

Nesta quinta-feira, ela abrirá um centro de redistribuição de excedentes de alimentos na capital.

