"Com certeza tive palavras equivocadas", afirmou o veterano volante Arturo Vidal em seu retorno à seleção chilena depois de um ano, período em que criticou o desempenho da equipe.

"Disse várias coisas sobre os jogos. O que eu sentia, eu dizia", afirmou Vidal, de 37 anos, em entrevista coletiva nesta terça-feira (12).

Em outubro do ano passado, o experiente volante questionou o técnico da 'Roja', o argentino Ricardo Gareca, por não ter convocado tanto ele como outros jogadores da chamada "Geração dourada", que conquistou as Copas América de 2015 e 2016, mas não se classificou para os Mundiais de 2018 e 2022.

"Eu quis voltar antes, mas quando cheguei aqui, logo conversei com o professor [Gareca]. Nunca tínhamos conversado antes e esclarecemos as coisas", afirmou o jogador sobre sua relação com o argentino.

Vidal nunca havia sido convocado desde que Gareca assumiu a seleção chilena, em janeiro.

"Foram dois dias muito lindos, retornar [ao lugar] onde estive toda a vida representando o país. Falei com todos, com o professor. O ambiente está muito bom", afirmou Vidal.

A convocação do 'Rey Arturo' saiu um dia depois do título do Colo Colo no Campeonato Chileno de 2024.

Há uma semana, Vidal teve o nome envolvido em um escândalo junto com outros jogadores do Colo Colo em uma casa noturna de Santiago, onde uma mulher os acusou de agressão sexual.

O Chile visitará o Peru (15 de novembro) e receberá a Venezuela (19 de novembro) em dois jogos importantes para a equipe manter as chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

A 'Roja' ocupa a lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas com cinco pontos depois de dez rodadas, a sete pontos da Bolívia, que ocupa a sétima posição, na zona de repescagem.

