O secretário de Estado americano, Antony Blinken, continuará trabalhando para acabar com as guerras em Gaza e no Líbano até que seja concluída a transferência de poder para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (7).

"Continuaremos perseguindo o fim da guerra em Gaza, o fim da guerra no Líbano, um aumento da ajuda humanitária [para Gaza], e é nosso dever perseguir essas políticas até o meio-dia de 20 de janeiro, quando o presidente eleito tomar posse", declarou a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Blinken, que realizou 11 viagens ao Oriente Médio desde o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, pressiona há meses as partes por um acordo de cessar-fogo em Gaza que inclua a libertação dos reféns.

Trump sugeriu que dará mais liberdade a Israel na guerra em Gaza e atacou o presidente Joe Biden, que encontrou dificuldades para lidar com a ala mais radical dos democratas por não conseguir conter o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio.

Blinken tentará alcançar "progressos tangíveis" em outras prioridades, como trabalhar "para ganhar a concorrência" com a China e "garantir que a Ucrânia se encontre na melhor posição possível para ter sucesso" frente à Rússia, especificou Miller.

Segundo o porta-voz, Blinken nomeou Steve Mull, um ex-diplomata de carreira que foi embaixador na Polônia e Lituânia, para gerir a transição com a equipe de Trump.

