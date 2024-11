Sarah McBride, senadora estadual do estado de Delaware, tornou-se a primeira pessoa trans eleita para o Congresso dos Estados Unidos. A democrata conquistou uma cadeira na Câmara dos Representantes — equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil.

"Delaware enviou em alto e bom som a mensagem de que devemos ser um país que proteja a liberdade reprodutiva, que garanta licenças remuneradas e cuidados infantis acessíveis a todas as nossas famílias, que garanta que a habitação e os cuidados de saúde estejam disponíveis para todos e que esta seja uma democracia que é grande o suficiente para todos nós", escreveu Sarah McBride em publicação no Instagram.

Apesar de concorrer em um estado majoritariamente democrata, McBride enfatizou o trabalho de forma bipartidária para aprovar a licença médica e familiar remunerada na região. Ela ainda destacou o apoio dos sindicatos e o esforço para aumentar o salário em Delaware.

Em campanha ao Congresso, a senadora ressaltou o respeito e defendeu que todos merecem um membro representativo que os respeite.

McBride é uma aliada próxima do presidente Joe Biden e foi apontada como uma das responsáveis por aproximá-lo das pautas LGBTQIA+. Os dois se conheceram em 2006, quando ela trabalhou na campanha de Beau Biden, filho do presidente, para Procurador-Geral.

Biden escreveu o prólogo do livro da senadora, lançado em 2018, Tomorrow Will Be Different (amanhã será diferente, em tradução livre).

A futura congressista começou na vida pública em 2012, como presidente do corpo estudantil da American University. Ela foi notícia nacional quando anunciou que era transgênero em um artigo de opinião no jornal universitário.

Nessa época, McBride escreveu que a identidade de gênero dela não era compatível com o desejo de concorrer a cargos públicos. "Eu sei que meus sonhos e minha identidade são mutuamente excludentes se eu não tentar", escreveu.

Em 2016, ela foi a primeira pessoa trans a discursar em uma convenção partidária nacional, quando participou da Convenção Nacional Democrata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em 2020, McBride foi a primeira pessoa trans a ocupar um cargo no senado estadual, ao representar o norte de Delaware.