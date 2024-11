A Coreia do Sul multou a Meta, empresa matriz do Facebook, em 15,6 milhões de dólares (90 milhões de reais) por coletar, sem consentimento, informações sensíveis de quase um milhão de usuários e compartilhá-las com anunciantes, anunciou nesta terça-feira a agência de proteção de dados do país.

A empresa violou as leis que proíbem o uso de informações sobre opiniões políticas, crenças religiosas e preferências sexuais dos usuários sem o seu consentimento explícito, afirmou a Comissão de Proteção de Informações Pessoais de Seul.

De acordo com o órgão regulador, a empresa coletou essas informações de quase 980.000 usuários na Coreia do Sul em seus perfis no Facebook.

Os dados foram utilizados posteriormente por pelo menos 4.000 anunciantes, segundo a agência.

cdl/ceb/dan/dbh/mas/fp