Explosões maciças destruíram diversos edifícios em Meis al Jabal, um povoado do sul do Líbano fronteiriço com Israel, mostraram imagens aéreas publicadas em redes sociais e verificadas pela AFP nesta segunda-feira (4).

Um funcionário local indicou que o Exército israelense destruiu centenas de casas nessa localidade desde o ano passado.

Nas imagens, veem-se espessas colunas de fumaça chegando ao céu, o que demonstra a intensidade das explosões.

Israel lançou uma operação terrestre no sul do Líbano no final de setembro, com o objetivo declarado de neutralizar o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado do Irã e do grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

O Estado israelense também afirma que quer permitir o retorno de 60.000 habitantes do norte de seu território, deslocados pelos incessantes disparos de foguetes do movimento libanês desde que começou a guerra de Gaza em outubro de 2023.

O Hezbollah, por sua vez, acusa o Exército israelense de querer criar uma "terra de ninguém" na fronteira.

Desde o início da operação no Líbano, o Exército israelense tirou múltiplas imagens aéreas na quais são vistas cenas similares em vários povoados fronteiriços.

O vídeo de Meis al Jabal mostra enormes explosões perto de um hospital que, segundo o prefeito Abdel Moneem Shukair, foi evacuado.

Quase "70% de Meis al Jabal está destruído", afirmou à AFP, em referência a essa cidadezinha de cerca de 1.200 casas.

"O objetivo do inimigo israelense é a destruição sistemática" do povoado, assegurou o prefeito.

A localidade foi abandonada por seus habitantes, mas quatro pessoas de entre 85 e 90 anos seguiam presas ali à espera de serem resgatadas pela Cruz Vermelha e pelo Exército libanês, disse.

Nesta segunda, o primeiro-ministro libanês, Nayib Mikati, denunciou "os crimes de assassinato e destruição" israelenses.

nch-jos/at/cab/sag/mb/dd/yr