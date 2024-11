A Barragem de Três Gargantas, instalada na província de Hubei, na China, foi projetada para controlar enchentes, gerar energia e facilitar o transporte fluvial. Sua estrutura se estende por mais de dois quilômetros e chega a 180 metros de altura. O volume de água comportado pela mega obra tem chamado atenção de cientistas levando-os a pesquisar seus efeitos na distribuição de massa terrestre. Cogita-se que ela seria capaz de alterar sutilmente o movimento rotacional da Terra.





Inaugurada em 2006, a estrutura é considerada a maior barragem do mundo, com capacidade para reter 40km³ de água. De acordo com um relatório da IFLScience, o deslocamento de uma quantidade considerável de líquido influencia o momento de inércia do planeta, o que afetaria sua rotação.





Como funciona o fenômeno





As suspeitas se originaram em 2005, quando a Nasa publicou um estudo que investigou as consequências do terremoto e tsunami do Oceano Índico de 2004 na rotação da Terra. Na ocasião, o movimento das placas tectônicas reconfigurou a massa do planeta, reduzindo a duração de um dia em 2,68 microssegundos - indicando que eventos que provocam deslocamentos significativos de água ou solo podem afetar o movimento terrestre.





Benjamin Fong Chao, geofísico da Nasa, alertou em 2005 que a Barragem de Três Gargantas poderia alongar a duração de um dia em, aproximadamente, 0,06 microssegundos. O profissional disse que a construção da estrutura poderia deslocar a posição do polo terrestre em cerca de dois centímetros.

Embora as variações sejam imperceptíveis no dia a dia, elas possuem relevância do ponto de vista geofísico, já que são causadas por uma construção feita pelo ser humano. Conforme analisaram cientistas, caso o impacto continue, ajustes poderão ser necessários, em um futuro próximo, nos sistemas de medição de tempo de alta precisão, como os relógios atômicos, para ter em conta o que é chamado de “segundo bissexto negativo” - remoção de um segundo do tempo para corrigir a aceleração da rotação da terra.

