O jornalista Mauricio Cruz Solís, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (29) no estado de Michoacán, uma região do oeste do México afetada pela violência ligada ao crime organizado, informou o Ministério Público local.

Solís trabalhava para o site "Minuto x Minuto" e apresentava um noticiário da rádio local "La Poderosa Uruapan".

O MP de Michoacán anunciou a abertura de uma investigação sobre o ataque com arma de fogo na cidade de Uruapan que matou o jornalista e deixou outra pessoa ferida.

A estação de rádio para a qual Solís trabalhava lamentou a morte em um comunicado publicado nas redes sociais.

"Mauricio foi mais que um colega, foi um amigo incondicional, uma fonte de inspiração e uma voz incansável a serviço da nossa comunidade", afirmou a empresa.

O México, afetado por uma onda de violência do crime organizado, é considerado um dos países mais perigosos para o exercício do jornalismo, com mais de 150 profissionais da imprensa assassinados desde 1994, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

A morte Solís é o primeiro homicídio de um jornalista durante o governo de Claudia Sheinbaum – que assumiu a presidência em 1º de outubro.

Durante o mandato do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), o país registrou 39 homicídios de profissionais da imprensa e confrontos acirrados com os meios de comunicação tradicionais.

No governo de Felipe Calderón (2006-2012), que iniciou a polêmica ofensiva militar antidrogas, 58 jornalistas foram assassinados, enquanto durante o mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) foram 38, segundo um balanço da RSF.

