O Manchester City aproveitou seu jogo em casa contra o Southampton para vencer por 1 a 0 e subir provisoriamente para a liderança do Campeonato Inglês, à espera do duelo entre Arsenal e Liverpool, principal atração desta 9ª rodada.

Os 'Citizens', invictos até aqui na temporada, somam 23 pontos, dois a mais que os 'Reds', que agora precisam vencer no Emirates Stadium para voltarem à ponta da tabela.

No jogo deste sábado em Manchester, o City dominou o novo lanterna, que tem apenas um ponto, graças ao gol marcado logo aos cinco minutos pelo artilheiro norueguês Erling Haaland.

Haaland foi mais esperto que a marcação para alcançar um cruzamento de Matheus Nunes e encerrar um jejum de três jogos sem balançar as redes na Premier League.

Em jogo simultâneo, o Aston Villa tropeçou em casa ao empatar em 1 a 1 com o Bournemouth.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo, com o Villa abrindo o placar através do volante Ross Barkley (76') e o atacante brasileiro Evanilson empatando nos acréscimos (90'+6) para os visitantes.

Com o resultado, o Aston Villa sobe para terceira posição na tabela, mas pode ser ultrapassado pelo Arsenal caso o time londrino consiga ao menos um empate com o Liverpool.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Leicester - Nottingham 1 - 3

- Sábado:

Aston Villa - Bournemouth 1 - 1

Brentford - Ipswich Town 4 - 3

Brighton - Wolverhampton 2 - 2

Manchester City - Southampton 1 - 0

(13h30) Everton - Fulham

- Domingo:

(11h00) Crystal Palace - Tottenham

Chelsea - Newcastle

West Ham - Manchester United

(13h30) Arsenal - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 23 9 7 2 0 20 9 11

2. Liverpool 21 8 7 0 1 15 3 12

3. Aston Villa 18 9 5 3 1 16 11 5

4. Arsenal 17 8 5 2 1 15 8 7

5. Brighton 16 9 4 4 1 16 12 4

6. Nottingham 16 9 4 4 1 11 7 4

7. Chelsea 14 8 4 2 2 17 10 7

8. Tottenham 13 8 4 1 3 18 9 9

9. Brentford 13 9 4 1 4 18 18 0

10. Bournemouth 12 9 3 3 3 11 11 0

11. Newcastle 12 8 3 3 2 8 8 0

12. Fulham 11 8 3 2 3 11 11 0

13. Manchester United 11 8 3 2 3 7 9 -2

14. Leicester 9 9 2 3 4 13 17 -4

15. West Ham 8 8 2 2 4 11 15 -4

16. Everton 8 8 2 2 4 9 15 -6

17. Ipswich Town 4 9 0 4 5 9 20 -11

18. Crystal Palace 3 8 0 3 5 5 11 -6

19. Wolverhampton 2 9 0 2 7 12 25 -13

20. Southampton 1 9 0 1 8 6 19 -13

jta/dr/iga/cb