O norte da Faixa de Gaza vive suas "horas mais sombrias" desde a ofensiva iniciada este mês por Israel, marcada por possíveis "crimes atrozes", afirmou nesta sexta-feira o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

"Inimaginavelmente, a situação está piorando a cada dia. As políticas e práticas do governo israelense no norte de Gaza correm o risco de esvaziar a área de todos os palestinos. Estamos enfrentando o que podem ser crimes atrozes, incluindo potenciais crimes contra a humanidade", alertou Volker Turk em um comunicado.

