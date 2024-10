O presidente do Irã, Masud Pezeshkian, acusou nesta quinta-feira as Nações Unidas de serem ineficazes para acabar com a crise regional no Oriente Médio, cenário de uma ofensiva israelense na Faixa de Gaza e no Líbano.

"O fogo da guerra continua ardendo na Faixa de Gaza palestina e nas cidades libanesas", declarou Pezeshkian durante a reunião de cúpula dos Brics na Rússia.

"As instituições internacionais, e em particular a ONU, não têm a eficácia necessária para extinguir o fogo desta crise", acrescentou.

Na semana passada, o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araqchi, chamou de "desastre" a inação da ONU, durante uma conversa telefônica com seu homólogo chinês, Wang Yi.

A crítica do presidente do Irã acontece no momento em que Teerã lidera uma intensa campanha diplomática por um cessar-fogo em Gaza e no Líbano e para reduzir as tensões regionais.

Israel prometeu que responderá ao lançamento de quase de 200 mísseis iranianos contra seu território em 1º de outubro.

A República Islâmica defendeu o ataque como retaliação aos bombardeios israelenses no Líbano que mataram um general iraniano e o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no final de setembro.

O Irã não reconhece o Estado de Israel e o apoio à causa palestina é um dos pilares de sua política externa desde a Revolução Islâmica de 1979.

