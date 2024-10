PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL LÍBANO GAZA: EUA afirma que chegou o momento de acabar com a guerra em Gaza

RÚSSIA BRICS CÚPULA: Putin enfrenta pedidos de paz na cúpula do Brics na Rússia

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

JERUSALÉM:

EUA afirma que chegou o momento de acabar com a guerra em Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira (23) que chegou a "hora" de acabar com a guerra em Gaza e fez um apelo a Israel para que evite uma escalada no conflito com o Irã.

=== RÚSSIA BRICS CÚPULA ===

KAZAN:

Putin enfrenta apelos pela paz na cúpula do Brics na Rússia

Os líderes mundiais fizeram um apelo à paz no Oriente Médio e na Ucrânia nesta quarta-feira (23), na cúpula dos Brics na Rússia, onde o presidente Vladimir Putin se mostrou favorável a propostas de mediação para acabar com o conflito com Kiev.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Gustavo Gutiérrez, pai da Teologia da Libertação, morre aos 96 anos

O padre e intelectual peruano Gustavo Gutiérrez, considerado o pai da Teologia da Libertação, movimento cristão voltado para a dignidade dos pobres, morreu na terça-feira (22) aos 96 anos em Lima, informou a ordem religiosa que integrava desde 2001.

LIMA:

Gustavo Gutiérrez, o teólogo peruano que combatia a pobreza com sua Teologia da Libertação

Intelectual e padre nos bairros mais desfavorecidos de Lima, Gustavo Gutiérrez, que morreu na terça-feira (22) aos 96 anos, foi considerado o pai da Teologia da Libertação, uma corrente de pensamento cristão centrada na dignidade dos pobres que teve grande repercussão política na América Latina.

CULIACAN:

Exército mexicano mata 19 criminosos em confronto no estado de Sinaloa

Soldados mexicanos mataram na segunda-feira 19 supostos criminosos durante um confronto no violento estado de Sinaloa (noroeste), durante o qual os militares capturaram o líder de um grupo criminoso, anunciou na terça-feira a Secretaria de Defesa (Sedena).

-- EUROPA

MADRI:

Espanha se torna um caso a parte em uma UE que se inclina à direita na política migratória

A Espanha se tornou um caso a parte em relação à política migratória em uma União Europeia que se inclina para a direita com medidas mais duras contra as chegadas irregulares.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Os gorilas-ocidentais se deslocam em grupo após uma espécie de 'votação'

Os gorilas-ocidentais de República Centro-Africana se deslocam em grupo, mas apenas após a "votação" de indivíduos suficientes, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (23) em uma revista da Royal Society britânica.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

