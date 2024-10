Uma pessoa morreu e dezenas adoeceram nos Estados Unidos devido a um surto da bactéria Escherichia coli ligado a hambúrgueres servidos na rede McDonald's conhecidos como "Quarteirão", informaram os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nesta terça-feira (22).

O surto começou no fim de setembro e se estendeu a 10 estados do oeste, com a maioria dos 49 casos concentrados no Colorado e em Nebraska, segundo a agência de saúde.

A ação da rede de lanchonetes caiu mais de 8% em Wall Street nas negociações posteriores ao anúncio.

Dez pessoas foram hospitalizadas, incluindo uma criança com síndrome hemolítico-urêmica, uma doença grave, que afeta os vasos sanguíneos dos rins. “Uma pessoa idosa morreu no Colorado", informaram os CDC.

Todas as pessoas afetadas eram portadoras da mesma cepa de E. coli e relataram ter consumido o sanduíche "Quarteirão". Embora ainda não tenha sido identificado o ingrediente que causou o surto, autoridades se concentram na cebola e na carne, que foram recolhidas das lanchonetes nos estados afetados.

Os CDC recomendaram a buscar atendimento médico os clientes que consumiram o sanduíche e tenham apresentado sintomas de intoxicação, como diarreia, febre alta e vômito, sinais que costumam aparecer três a quatro dias após a exposição.

A maioria das pessoas se recupera em um prazo de cinco a sete dias, sem tratamento, mas alguns quadros podem exigir internação.

O McDonald's não respondeu ao contato feito pela AFP.

