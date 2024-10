Atrás no placar até o segundo tempo, o Atlético de Madrid conseguiu vencer em casa por 3 a 1 de virada o Leganés neste domingo (20) com um gol do francês Antoine Griezmann e dois do norueguês Alexander Sorloth pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Estes três pontos no dérbi regional deixam o time 'colchonero' na terceira posição com 20 pontos, quatro atrás da dupla que atualmente lidera, formada pelos gigantes Barcelona e Real Madrid, embora os 'culés' ainda com um jogo a menos, vão enfrentar o Sevilla neste domingo.

Num estádio Metropolitano com um dos setores das arquibancadas vazio em cumprimento à sanção pelos incidentes – lançamento de objetos – que provocaram a interrupção do jogo contra o Real Madrid, o camaronês Yvan Neyou colocou o time 'pepinero' em vantagem aos 34 minutos.

O técnico do Atlético Diego Simeone agiu no segundo tempo com uma série de mudanças, incluindo a substituição de Rodrigo Riquelme por seu filho Giuliano Simeone, meio-campista de 21 anos.

Sorloth empatou para os anfitriões com um belo chute após um passe de Axel Witsel (69').

Giuliano também fez sua parte na reação. Ele conduziu a bola pela direita e seu cruzamento para a primeira trave foi desviado para o gol por Griezmann, que se antecipou ao goleiro Marko Dmitrovic (81').

"Nestas semanas, tenho trabalhado muito nesta posição (à direita) e estou muito feliz com meu desempenho e a assistência para Griezmann", comemorou Giuliano em entrevista à Movistar.

"Mas (a vitória) veio graças à atitude de todo o time no segundo tempo. Sabíamos que tínhamos que melhorar", acrescentou.

Mais tarde, Griezmann chegou a receber um cartão vermelho por uma entrada perigosa em Neyou, mas o árbitro mudou para amarelo depois que uma revisão do VAR mostrou que o ex-jogador da seleção francesa havia escorregado no lance.

Sorloth confirmou a vitória dos 'rojiblancos' nos acréscimos (90'+9) com um chute de curta distância, marcando seu terceiro gol em LaLiga desde que chegou neste verão, vindo do Villarreal.

"Acho que no primeiro tempo controlamos o jogo, sem causar muitos danos, tendo algumas situações, mas eles também defenderam muito bem, aproveitaram a chance de marcar", disse Simeone após a partida.

"No segundo tempo melhoramos um pouco, sobretudo ao acelerar o jogo", acrescentou ele à Movistar.

Os três pontos dão tranquilidade ao 'Atleti' antes de receber o Lille na quarta-feira pela Liga dos Campeões.

--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Alavés - Valladolid 2 - 3

- Sábado:

Athletic Bilbao - Espanyol 4 - 1

Osasuna - Betis 1 - 2

Girona - Real Sociedad 0 - 1

Celta Vigo - Real Madrid 1 - 2

- Domingo:

Mallorca - Rayo Vallecano 1 - 0

Atlético de Madrid - Leganés 3 - 1

Villarreal - Getafe

(16h00) Barcelona - Sevilla

- Segunda-feira:

(16h00) Valencia - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 24 9 8 0 1 28 9 19

2. Real Madrid 24 10 7 3 0 21 7 14

3. Atlético de Madrid 20 10 5 5 0 16 6 10

4. Athletic Bilbao 17 10 5 2 3 17 11 6

5. Mallorca 17 10 5 2 3 10 8 2

6. Villarreal 17 9 5 2 2 17 17 0

7. Betis 15 10 4 3 3 10 9 1

8. Osasuna 15 10 4 3 3 14 16 -2

9. Rayo Vallecano 13 10 3 4 3 11 10 1

10. Celta Vigo 13 10 4 1 5 17 17 0

11. Real Sociedad 12 10 3 3 4 8 8 0

12. Sevilla 12 9 3 3 3 9 10 -1

13. Girona 12 10 3 3 4 11 13 -2

14. Alavés 10 10 3 1 6 13 18 -5

15. Espanyol 10 10 3 1 6 10 17 -7

16. Getafe 8 9 1 5 3 6 7 -1

17. Leganés 8 10 1 5 4 6 12 -6

18. Valladolid 8 10 2 2 6 8 21 -13

19. Valencia 6 9 1 3 5 5 13 -8

20. Las Palmas 3 9 0 3 6 9 17 -8

./bds/ati/iga/pm/rbs/dj/aam