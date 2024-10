Com um golaço do argentino Alejandro Garnacho, o Manchester United pôs fim a uma sequência de três jogos sem vencer e sem marcar qualquer gol na Premier League, neste sábado diante do Brentford (2-1), em Old Trafford.

A equipe comandada por Erik ten Hag está na décima colocação, enquanto aguarda o término das partidas da oitava rodada.

Desde a vitória anterior, em 14 de setembro, no estádio do promovido Southampton (3-0), os 'Red Devils' obtiveram dois empates sem gols, contra Crystal Palace e Aston Villa, e uma derrota por 3 a 0 para o Tottenham entre esses dois jogos.

Neste sábado, após o fim do primeiro tempo, o time chegou a ser vaiado pela torcida. Havia acabado de sofrer um gol numa cabeçada de Ethan Pinnock após um escanteio (45'+5), enquanto o zagueiro holandês Matthijs de Ligts, com a cabeça ensanguentada, estava fora do campo recebendo atendimento médico.

O United reagiu no segundo tempo, com uma pressão no campo adversário que acabou dando resultado. Garnacho empatou (48'), com um chute espetacular de primeira após um cruzamento de Marcus Rashford.

O atacante dinamarquês Rasmus Hojlund marcou o gol da vitória, com um toque de pé esquerdo (62'), após desvio de Bruno Fernandes. Foi seu primeiro gol na temporada.

- Tottenham desencanta -

Também este sábado, o Tottenham venceu o West Ham por 4 a 1, com três gols na segunda etapa, diante de uma fraca defesa visitante, que cometeu erros como o do francês Jean-Clair Todibo.

Os 'Spurs', comandados pelo técnico Ange Postecoglou, são sétimos colocados, enquanto o West Ham, treinado pelo espanhol Julen Lopetegui, é 15º, com quatro derrotas em oito jogos.

"O segundo tempo dos rapazes foi brilhante: boa energia, belos gols, bom futebol", elogiou Postecoglou. Ao contrário de outros momentos da temporada, "hoje capitalizamos e se continuarmos assim será difícil nos parar".

O Aston Villa, que ficou atrás no placar aos cinco minutos jogando em casa contra o Fulham, empatou quatro minutos depois e fez a diferença na segunda etapa, vencendo por 3 a 1.

A virada mais impressionante deste sábado foi a do Leicester em sua visita ao Southampton.

Os 'Foxes' perdiam por 2 a 0 após uma hora de jogo, mas conseguiram uma reação e venceram por 3 a 2 com um gol de Jamie Vardy e outro de Jordan Ayew no final do jogo.

O Leicester respira um pouco mais aliviado com este segundo triunfo no campeonato inglês, o segundo consecutivo, que o leva ao 13º lugar.

A situação também melhorou para o Everton, décimo sexto depois de vencer por 2 a 0 fora de casa o promovido Ipswich.

Os 'Toffees' de Sean Dyche estão invictos no último mês, um ótimo desempenho considerando seu elenco limitado.

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Tottenham - West Ham 4 - 1

Manchester United - Brentford 2 - 1

Newcastle - Brighton 0 - 1

Southampton - Leicester 2 - 3

Fulham - Aston Villa 1 - 3

Ipswich Town - Everton 0 - 2

AFC Bournemouth - Arsenal

- Domingo:

(10h00) Wolverhampton - Manchester City

(12h30) Liverpool - Chelsea

- Segunda-feira:

(16h00) Nottingham - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 18 7 6 0 1 13 2 11

2. Manchester City 17 7 5 2 0 17 8 9

3. Arsenal 17 7 5 2 0 15 6 9

4. Aston Villa 17 8 5 2 1 15 10 5

5. Brighton 15 8 4 3 1 14 10 4

6. Chelsea 14 7 4 2 1 16 8 8

7. Tottenham 13 8 4 1 3 18 9 9

8. Newcastle 12 8 3 3 2 8 8 0

9. Fulham 11 8 3 2 3 11 11 0

10. Manchester United 11 8 3 2 3 7 9 -2

11. Nottingham 10 7 2 4 1 7 6 1

12. Brentford 10 8 3 1 4 14 15 -1

13. Leicester 9 8 2 3 3 12 14 -2

14. AFC Bournemouth 8 7 2 2 3 8 10 -2

15. West Ham 8 8 2 2 4 11 15 -4

16. Everton 8 8 2 2 4 9 15 -6

17. Ipswich Town 4 8 0 4 4 6 16 -10

18. Crystal Palace 3 7 0 3 4 5 10 -5

19. Wolverhampton 1 7 0 1 6 9 21 -12

20. Southampton 1 8 0 1 7 6 18 -12

