O movimento islamista libanês Hezbollah prometeu nesta segunda-feira que continuará combatendo "a agressão" de Israel, que descreveu como um ente "cancerígeno" que deve ser "eliminado", em um comunicado pelo primeiro aniversário do Hamas no ataque de 7 de outubro, que desencadeou a guerra em Gaza.

A poderosa formação pró-Irã afirma que abriu a frente contra Israel no sul do Líbano no dia seguinte ao ataque para "defender o Líbano", embora reconheça que pagou "um preço alto".

