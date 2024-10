PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Líder supremo do Irã afirma que seus aliados 'não retrocederão' ante Israel

BEIRUTE:

Líder supremo do Irã afirma que seus aliados 'não retrocederão' ante Israel

O líder supremo do Irã defendeu, nesta sexta-feira (4), em um sermão incomum, o ataque com mísseis de seu país contra Israel e prometeu que seus aliados no Oriente Médio seguirão lutando, dias antes do primeiro aniversário da guerra em Gaza.

PARIS:

Disparos de mísseis contra Israel expõem as limitações do Irã, dizem analistas

A onda de mísseis lançada contra Israel esta semana deveria ter sido um aviso de que o Irã pode atacar o território do seu arqui-inimigo, mas em vez disso trouxe à luz as suas limitações militares, segundo diferentes analistas.

--- DESTACADO: DOSSIÊ ELEIÇÕES ESTADOS UNIDOS ---

WASHINGTON:

Direito ao aborto pode ser a chave para Kamala chegar à Casa Branca?

A questão do aborto poderá transformar Kamala Harris na primeira mulher presidente dos Estados Unidos? O tema nunca tinha estado no centro das eleições presidenciais americanas, mas este ano ganhou protagonismo depois que esse direito foi eliminado em alguns estados.

WASHINGTON:

As eleições americanas em números

Os americanos se preparam para votar nas eleições presidenciais de 2024 após uma campanha cheia de imprevistos. Estes são alguns dos números a levar em conta.

WASHINGTON:

As eleições presidenciais dos EUA, segundo os eleitores dos estados mais disputados

A eleição presidencial dos Estados Unidos, em 5 de novembro, será provavelmente decidida pelos estados-pêndulo, da Pensilvânia à Geórgia ou do Arizona ao Michigan.

WASHINGTON:

Batalha eleitoral muito acirrada pelo controle do Congresso dos EUA

O mundo está observando quem ganha a corrida pela Casa Branca, mas para muitos americanos, a batalha pelo controle do Congresso é igualmente importante e parece acirrada.

WASHINGTON:

Eleitores nos EUA estão mais preocupados com políticos mentirosos do que com a desinformação da IA

À medida que a acirrada campanha presidencial dos EUA entra na reta final, os investigadores da desinformação alertam para as ameaças da IA e da influência estrangeira, mas os eleitores estão mais preocupados com informações falsas procedentes de uma fonte mais próxima: os políticos.

YORK:

Um trabalho diurno, outro à noite: os eleitores nos EUA tentam sobreviver

Aos 21 anos, Zackree Kline trabalha incansavelmente em uma funerária e como garçom, trabalhando cerca de 60 horas por semana para sobreviver, situação que o motiva a votar no republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

WASHINGTON:

Eleições nos EUA sentem os ecos do conflito no Oriente Médio

O conflito no Oriente Médio pesou fortemente na campanha presidencial dos EUA durante o último ano e agora - à medida que as tensões se intensificam - poderá influenciar as eleições de 5 de novembro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIPON:

Harris e republicana Cheney fazem comício democrata em reduto conservador

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata, Kamala Harris, apareceu em um comício de campanha ao lado da porta-voz dos republicanos que se opõem a Donald Trump, a ex-deputada Liz Cheney, que pediu aos americanos que rejeitem a "crueldade depravada" do ex-presidente e elejam sua adversária.

-- EUROPA

AVIGNON:

Público e imprensa poderão ver os vídeos do julgamento por estupro na França

O público e a imprensa poderão ver os vídeos e fotografias dos estupros contra Gisèle Pelicot na França, autorizou, nesta sexta-feira (4), o presidente do tribunal, voltando atrás de uma decisão anterior à qual a vítima se opunha.

BUCARESTE:

Países da UE devem reconhecer mudança formal da identidade de gênero realizada em outro Estado-membro

Os membros da União Europeia devem reconhecer uma mudança formal de identidade de gênero obtida em outro país do bloco, decidiu nesta sexta-feira (3) a Justiça europeia no caso de um cidadão transgênero romeno que realizou os trâmites no Reino Unido.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Novo primeiro-ministro do Japão alerta para um mundo cada vez mais 'dividido'

O novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, alertou nesta sexta-feira (4) que a "Ucrânia de hoje pode ser o Leste Asiático amanhã", no seu primeiro discurso de política geral, no qual prometeu um aumento significativo do salário mínimo do país.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Países da UE autorizam elevados impostos a carros elétricos da China, que responde com firmeza

Os países da UE aprovaram nesta sexta-feira (4) a adoção de elevadas taxas de importação sobre carros elétricos chineses, uma iniciativa que suscitou imediatamente uma resposta irritada do gigante asiático.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Sonda Hera faz longa viagem para estudar asteroide desviado pela Nasa

O asteroide Dimorphos, desviado de sua trajetória durante um experimento em 2022, será investigado pela sonda europeia Hera, que fará em outubro uma longa viagem para analisar como proteger a humanidade de uma possível ameaça espacial.

