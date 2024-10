Uma família de Massachusetts, nos Estados Unidos, encontrou um bilhete curioso durante a reforma de sua casa. A mensagem, escrita em 1888, estava escondida em uma telha e foi deixada por um carpinteiro chamado Smith.

O bilhete diz: “Fui dispensado do trabalho nesta casa por McBride, o Bulldog, por estar bêbado apenas uma vez, quando ele está bêbado o tempo todo. Carpenter Smith, Plymouth 27 de março de 1888”.





A nota foi publicada pela proprietária da casa, Kathryn Dunn, no Reddit. Pela publicação, ela contou que a mensagem, encontrada pelos seus pais há 10 anos, foi enquadrada e pendurada na sala de estar da família.

Internautas reagem ao bilhete de 1888

Os usuários do Reddit se encantaram com a história e as motivações de Smith para escrever a mensagem. Um internauta comentou que o segredo de McBride, o Bulldog, finalmente foi revelado, 136 anos depois. “O carma é lento às vezes”, complementou.

Um curioso indagou se haveria algum registro dos personagens citados no bilhete. Outro usuário respondeu, sem esperanças, “tudo o que resta é que "McBride" foi apelidado de Bulldog e era um bêbado mal-humorado, alegadamente”.

No entanto, segundo uma pesquisa feita por um usuário, “Bulldog” era o apelido de Thomas C. McBride, um carpinteiro que morava em Hull, na época em que o bilhete foi escrito. Enquanto “Carpenter Smith” poderia ser James William Smith, que nasceu em Oak Island, Nova Escócia, em 1830.

Além disso, algumas pessoas ficaram impressionados com o talento de Smith. “Uma caligrafia muito boa para um carpinteiro bêbado”, comentou um usuário do Reddit.