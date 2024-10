O Feyenoord venceu o Girona por 3 a 2 nesta quarta-feira (2), na Espanha, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O público no estádio Montilivi acreditou estar no início de uma noite de festa quando o zagueiro David López abriu o placar para o time da casa (19'), mas a alegria durou pouco: o time holandês virou em menos de 15 minutos com um gol contra de Yangel Herrera (23') e um de Antoni Milambo (33').

Apesar de ter conseguido o empate no segundo tempo com Donny van de Beek (74'), o Girona acabou derrotado com mais um gol contra, desta vez do volante Ladislav Krejci (79').

O time catalão, derrotado na estreia na Champions pelo Paris Saint-Germain (1 a 0), vai receber o modesto Slovan Bratislava da Eslováquia na terceira rodada para tentar, enfim, marcar seus primeiros pontos na competição.

Já o Feyenoord, que também perdeu na primeira rodada (3 a 0 diante do Bayer Leverkusen), se aproxima do meio da tabela com a vitória na Espanha. Na próxima rodada, daqui a três semanas, os holandeses vão visitar o Benfica.

No outro jogo da Champions já encerrado nesta quarta-feira, a Atalanta, atual campeã da Liga Europa, venceu o Shakhtar Donetsk por 3 a 0 na cidade alemã de Gelsenkirchen.

