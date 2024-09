O futuro primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, planeja convocar eleições gerais antecipadas para 27 de outubro, informaram nesta segunda-feira (noite de domingo, 29, no Brasil) veículos de imprensa locais.

Ishiba, de 67 anos, foi eleito na sexta-feira líder do Partido Liberal Democrático (PLD) e deve assumir o cargo de primeiro-ministro na terça-feira.

Ele planeja dissolver o Parlamento no dia 9 de outubro, antes das eleições gerais do dia 27, de acordo com o canal de televisão NHK, quatro jornais e outros meios, que não citaram fontes.

Ishiba havia mencionado na sexta-feira que pretendia convocar as eleições para reforçar seu mandato "o mais rápido possível", sem especificar uma data.

O ex-ministro da Defesa substituiu Fumio Kishida como líder do PLD, que governa o Japão quase ininterruptamente há décadas.

Kishida renunciou após um escândalo de fundos ilícitos em seu partido, que agravou sua impopularidade entre os eleitores.

No entanto, a nomeação de Ishiba não foi bem recebida por agentes econômicos, levando o índice Nikkei da bolsa de Tóquio a cair quase 4% nesta segunda-feira.

Ishiba afirmou que apoia um aumento nas taxas de juros por parte do Banco do Japão, e os investidores temem um aumento de impostos.

