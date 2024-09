Rebeldes na conturbada região de Papua, na Indonésia, libertaram o piloto neozelandês Phillip Mehrtens, que havia sido mantido em cativeiro por 19 meses, informaram as autoridades indonésias neste sábado (21).

Mehrtens estava trabalhando para a companhia aérea indonésia Susi Air quando foi sequestrado por rebeldes no aeroporto de Nduga, na conturbada região, em 7 de fevereiro de 2023.

“Hoje pegamos o piloto Phillip, que está em boas condições de saúde, e o levamos de Nduga para Timika”, disse Faizal Ramadhani, chefe da unidade especial para enfrentar os rebeldes em Papua, em um comunicado.

A informação também foi confirmada pelo governo da Nova Zelândia.

A polícia e as forças militares combinadas capturaram Mehrtens em um local no distrito de Nduga nesta manhã, acrescentou Faizal.

“Fui libertado hoje. Estou muito feliz por poder voltar para casa em breve e me reunir com minha família”, disse ele em uma coletiva de imprensa em Timika, no leste do país.

“Obrigado a todos que me ajudaram hoje para que eu pudesse sair em segurança”, acrescentou.

Mehrtens estava operando ligações aéreas para entregar suprimentos a comunidades remotas quando foi sequestrado por rebeldes do insurgente Exército de Libertação Nacional da Papua Ocidental (TPNPB).

Sua libertação ocorreu após intensos esforços diplomáticos entre Wellington e Jacarta.

