Depois de cinco vitórias em cinco jogos, uma sequência interrompida pela derrota na estreia na Liga dos Campeões diante do Monaco (2 a 1), o líder Barcelona volta ao Campeonato Espanhol neste domingo (22), contra o Villarreal, um de seus perseguidores na tabela (quarto colocado com 11 pontos), no principal duelo da 6ª rodada.

O técnico de Hansi Flick parece ter encontrado o caminho para o Barça, pelo menos em LaLiga. No entanto, estreou na Champions nesta quinta-feira com a primeira derrota da temporada, marcada pela expulsão do volante Eric García aos 10 minutos.

Seu grande rival, o Real Madrid, junto com Atlético de Madrid e Villa Real na parte de cima da tabela (os três a quatro pontos), continua em busca da melhor maneira de combinar sua coleção de estrelas.

Na terça-feira, o time merengue estreou na Champions com vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart, com os primeiros gols na competição continental dos atacantes Kylian Mbappé e Endrick.

No entanto, o resultado veio em um novo jogo sem brilho da equipe de Carlo Ancelotti, que foi salva pela grande atuação do goleiro Thibaut Courtois, com o Stuttgart criando várias chances de gol.

O Real Madrid entra em campo no sábado, o estádio Santiago Bernabéu, contra o Espanyol, de volta à primeira divisão nesta temporada.

O Girona, que também estreou na Champions nesta semana, derrotado pelo Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes (1 a 0), visita o lanterna Valencia no sábado.

Já o Atlético, que nesta quinta-feira venceu o RB Leipzig na competição continental (2 a 1), joga fora de casa contra o Rayo Vallecano no domingo.

-- Programação da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Alavés - Sevilla

- Sábado:

(09h00) Valladolid - Real Sociedad

(11h15) Osasuna - Las Palmas

(13h30) Valencia - Girona

(16h00) Real Madrid - Espanyol

- Domingo:

(09h00) Getafe - Leganés

(11h15) Athletic Bilbao - Celta Vigo

(13h30) Villarreal - Barcelona

(16h00) Rayo Vallecano - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(16h00) Betis - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 15 5 5 0 0 17 4 13

2. Atlético de Madrid 11 5 3 2 0 9 2 7

. Real Madrid 11 5 3 2 0 9 2 7

4. Villarreal 11 5 3 2 0 11 8 3

5. Athletic Bilbao 10 6 3 1 2 8 6 2

6. Celta Vigo 9 5 3 0 2 13 10 3

7. Betis 8 5 2 2 1 5 4 1

8. Mallorca 8 6 2 2 2 4 4 0

9. Alavés 7 5 2 1 2 7 6 1

10. Rayo Vallecano 7 5 2 1 2 7 6 1

11. Girona 7 5 2 1 2 8 8 0

12. Espanyol 7 5 2 1 2 5 5 0

13. Osasuna 7 5 2 1 2 6 10 -4

14. Sevilla 5 5 1 2 2 4 6 -2

15. Leganés 5 6 1 2 3 3 7 -4

16. Real Sociedad 4 6 1 1 4 3 7 -4

17. Valladolid 4 5 1 1 3 2 13 -11

18. Getafe 3 5 0 3 2 2 4 -2

19. Las Palmas 2 5 0 2 3 6 10 -4

20. Valencia 1 5 0 1 4 3 10 -7

